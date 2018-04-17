Курс доллара резко застопорился после вчерашнего провала (на 6,5 копеек). По итогам безналичных торгов 17 апреля он вообще не сдвинулся - закрепился на 26,08-26,09 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя банкиры уверяли, что торговля шла очень живо и заметно нарастили объемы сделок: со вчерашних $292,28 млн. до $431,92 млн.

Это все без Нацбанка, которого не заметили на межбанке. Активизировались экспортеры, которые сейчас рассчитываются с бюджетом и нуждаются в гривне и заправщики, которые пытаются попасть в «окно» с невысокими ценами на топливо и пополнить свои запасы.

"Курсовая стабильность на фоне значительной активности рынка обусловлена высоким уровнем предложения валюты в связи с потребностью в гривне накануне периода квартальных платежей, активным спросом со стороны нефтетрейдеров вследствие удорожания нефти на мировых рынках и спекулятивными движениями рынка "в обе стороны", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк и ПУМБ, а из покупателей - ProCredit Bank, Пиреус Банк и Креди Агриколь Банк.

Крупных (миллиардных) поступлений в рамках возмещений по НДС от Госказначейства сегодня не поступало. Банкиры говорят о перечислении 150 млн. грн., которые, конечно же, не способны подстегнуть раскачку валютных котировок.

Наличка замирает

Если на межбанке курсы просто устояли, то в кассах понемногу скатывались вниз.

"Наличный рынок продолжает плавный дрейф к психологическому барьеру «опять двадцать шесть»: утренние котировки не изменились по сравнению со вчерашними - 26,02-26,08 грн./$, к середине дня они снизились до 26,00-26,05 грн./$", - уточнил Куринной.

26,05 - это минимальный банковский курс продажи доллара людям, его сегодня ставил Банк ¾. Максимальная стоимость валюты находилась на уровне 26,40 грн./$.

Средний ценник на продаже находился в рамках 26,10-26,20 грн./$, в него укладывалось большинство сетевых структур: Приватбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Идея Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк.

Выкупали доллар у людей в рамках 25,30-26,04 грн./$.

Совсем немного подвигали курсы менялы на черном рынке. Утром они начинали работать в рамках 26,0-26,06 грн./$, к полудню сдвинули свои ценники в рамки 25,99-26,06 грн./$, а к вечеру подтянули к 26,02-26,07 грн./$.

Курсы застынут

Завтра финансисты тоже не рассчитывают на серьезные валютные телодвижения.

Юрий Гриненко ждет старта межбанковских торгов в рамках 26,05-26,10 грн./$. "И пока не видно оснований для сколько-нибудь значительных курсовых колебаний. Крупных вливаний по НДС не ожидается, ликвидность не должна подрастать. Потому безналичная торговля может пройти спокойно", - считает он. И с ним соглашаются коллеги.

"По нашему мнению, 18 апреля торги будут проходить в диапазоне 26,0-26,10 грн./$", - считает Олег Куринной.

Как сообщала "Страна", бизнес ожидает девальвации до 29,53 гривен за доллар.

Мы писали, что в Минэкономики обещают украинцам доллар по 34 гривны.