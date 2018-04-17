Пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы детей не будут кормить бесплатно в учебных заведениях, а компенсируют стоимость продуктов питания.

Такая норма предусмотрена законопроектом № 6230 "О внесении изменений в Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" (относительно выплаты денежной компенсации на безоплатное питание детей)", который сегодня, 17 апреля ВР приняла за основу, пишет "Лига".

Компенсация будет рассчитываться в соответствии с физиологическими нормами, установленными Минздравом, которые способствуют выведению радионуклидов из организма.

Предусмотрено, что ученикам общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений, студентам колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается денежная компенсация стоимости продуктов питания по медицинским нормам.

Порядок выплаты компенсации определит Кабмин.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров изменил чернобыльцам размеры компенсации путевок в санатории.

Также Гройсмана просят уравнять пенсии для военных и гражданских чернобыльцев.