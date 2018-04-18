Ученые случайно создали мутантный фермент, который разлагает пластиковые бутылки на исходные элементы всего за несколько дней.

Об этом сообщает Guardian.

Прорыв может помочь решить глобальный кризис загрязнения, позволив в первый раз полностью утилизировать бутылки.

"Мы надеемся использовать этот фермент, чтобы разложить пластик на его составляющие, а затем снова использовать их для производства пластика. Это значит, что не нужно будет добывать еще больше нефти и что можно будет уменьшить количество пластика в окружающей среде", - отмечает профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета в Великобритании.

В 2016 году была открыта первая бактерия, которая естественным образом развилась, чтобы перерабатывать пластик бутылок в портовом городе Сакай (Японии).

Затем международная команда переделала фермент, чтобы узнать, как он развился, но тесты показали, что они случайно сделали молекулу, которая еще лучше приспособлена для разрушения пластика ПЭТ(полиэтилентерефталата), используемого для бутылок с безалкогольными напитками.

Установлено, что модифицированный фермент, известный как PETase, "поедать" пластик за несколько дней.

Фото: bbc.com

Для начала исследователи определили структуру фермента, который производят бактерии из Японии. Для этого они использовали синхротрон Diamond, способный производить мощное рентгеновское излучение, которое позволяет разглядеть структуру отдельных атомов.

Фермент оказался похожим на тот, что бактерии обычно используют для разрушения природного полимера кутина - воска, которым часто покрыта кожица плодов.

Манипуляции с ферментом в процессе изучения его работы случайно привели к улучшению его способности разлагать пластик. Мечта ученых добиться того, чтобы в результате переработки гигантских количеств промышленного пластика получалась нефть, из которой его и произвели.

Ранее исследования показывали, что некоторые грибы также могут разрушить ПЭТ-пластик, что составляет около 20% мирового производства пластика. Но бактерии гораздо легче использовать для промышленного использования.

ПЭТ (полиэтилентерефталат) - прочный пластик, который обычно используется для изготовления бутылок - разлагается сотни лет.

Как сообщала "Страна", ученым удалось записать видеоролик на ДНК бактерии.

Ранее устойчивые к лекарствам бактерии стали опаснее террористов.

Также ученые узнали, как и для чего грибы научились вырабатывать галлюциногены.