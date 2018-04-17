Беглый олигарх и народный депутат Александр Онищенко, который недавно выпустил сакраментальную книгу о Петре Порошенко, прокомментировал заявление НАБУ о передаче его дела в суд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После прошлого интервью на NewsOne, НАБУ в моем доме нашло пистолет. После анонса книги "Петр Пятый", дело по мне передали в суд. Ой что начнётся, если я олимпиаду выиграю", - говорится в посте Онищенко.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Напомним, 17 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что "газовое" дело в Онищенко и остальных шестерых фигурантов готово для направления в суд.

"Сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписано генеральным прокурором окончательное подозрение", – сказал он.

"По последним эпизодам в отношении самого Онищенко и шести других фигурантов этого дела, которые находятся в розыске, нужно сформировать тысячу томов" – добавил директор НАБУ.

Стоит отметить, что накануне заявления Сытника Онищенко показал "Стране" книгу об украинском президенте, которую он намерен презентовать в ближайшее время. Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

На обложке – портрет Порошенко, жестом показывающий, что все хорошо. При этом он изображен на фоне флага, похожего на флаг Панамы – страны, в юрисдикции которой президент зарегистрировал свои активы.

"Показывает, что все отлично. Как минимум у него. Потому что он не президент Украины, не слуга народа, а слуга собственных интересов", – прокомментировал Онищенко "Стране".

Как сообщалось, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в его отношении по признакам государственной измены.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года, однако накануне голосования Онищенко покинул территорию Украины. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года, но 4 мая 2017 года стало известно, что Интерпол отказался объявлять его в розыск.