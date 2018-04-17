Во вторник цены контрактов на нефть Brent увеличились на $0,22 (0,31%) - до $71,64 за баррель.

Об этом пишет "Интерфакс".

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по киевскому времени увеличились на $0,22 (0,31%) - до $71,64 за баррель.

Между тем цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,06 (0,09%) - до $66,28 за баррель.

Поддержку рынку оказывает напряженная ситуация на Ближнем Востоке, хотя опасения эскалации конфликта несколько ослабли. Также участников рынка беспокоят антироссийские санкции, веденные США на прошлой неделе, поскольку РФ является крупным мировым поставщиком нефти и других видов сырья, отмечает MarketWatch.

Кроме того, трейдеры ждут повторного введения санкций против Ирана, что может дать толчок росту цен на топливо, поскольку страна входит в ОПЕК и добывает значительные объемы нефти.

Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди в понедельник заявил, что ОПЕК и ее союзники на встрече в июне рассмотрят возможность продления соглашения об ограничении добычи на 2019 год.

"Даже если убрать геополитические риски, у нас по-прежнему останется нефтяной рынок, поддерживаемый сильным спросом и мерами ОПЕК по ограничению добычи", - отмечает директор по энергетике Mizuho Роберт Яугер.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют повышение запасов нефти в США на прошлой неделе на 625 тыс. баррелей. Министерство энергетики страны обнародует официальную статистику о резервах в среду.

Данные Американского института нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, будут опубликованы позднее во вторник.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ повысили прогноз цен на нефть до 2019 года.

Также из-за новостей по Сирии цена на нефть показала рекордный рост.