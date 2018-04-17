В недавно освобожденном от боевиков сирийском городе Дума военные обнаружили лаборатория со складом веществ, необходимых для производства химического оружия.

Об этом сообщает "Звезда".

Хранилище располагалось в подвале жилого дома. Место было оборудовано как химическая лаборатория. Российские специалисты подтвердили, что обнаруженные здесь вещества могли быть использованы для создания смертоносных газов.

"Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта (боевой химикат - Прим.Ред.). Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", - сообщил специалист войск радиационной химической защиты ВС России Александр Родионов.

На соседней улице ранее контролируемого боевиками города был обнаружен еще один склад с химикатами, в том числе с такими же баллонами, как и на видеокадрах с последствиями химической атаки в Сирии.

Видео: youtube.com/ВЕСТИ КОТ

"Страна" разбиралась, что стоит за новым "химическим" обострением в Сирии.

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Напомним, как в столице Сирии отпраздновали освобождение Восточной Гуты.