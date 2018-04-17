Национальный банк Украины установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 18 апреля 2018 года, за 1 доллар давали 26,08 грн

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,085 грн/$1 с 26,065 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,07-26,10 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 17 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0829 грн/$1 с 26,0893 грн/$1. Торговый оборот составил $431,92 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $292,28 млн.

Как сообщала "Страна", бизнес ожидает девальвации до 29,53 гривен за доллар

Ранее мы писали, что предчувствия и страхи по поводу курса доллара не оправдались.