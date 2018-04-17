Во вторник, 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения должностных обязанностей директора департамента благоустройства КГГА Андрея Фищука из-за инцидента с избиением людей на улице Половецкой 9 марта 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Прохор Антоненко.

"В начале сессии Киеврады руководитель фракции "Свобода" Юрий Сиротюк обратился к Виталию Кличко с требованием освободить чиновников, виновных в событиях с избиением людей на Татарке 09.03.2018 года. Сиротюк также отметил, что депутаты-"свободовцы" требуют у генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать дело с "хулиганки" на статью 112 Уголовного кодекса "Посягательство на государственного деятеля" и передать это расследование Службе безопасности Украины, ведь очевидно, что Шевченковская полиция, которая все это покрывала, не проведет нормальное расследование", - написал он.

Депутат отметил, что после многонедельной блокировки Киеврады "Свободой" Кличко был, наконец, вынужден отреагировать и сообщил, что дал распоряжение отстранить на время расследования директора департамента городского благоустройства Андрея Фищука.

"Понятно, что основным виновником тех событий является сам Кличко, но сам себя он не уволит, это уже задача для киевлян. Мэр настолько боится поднимать тему с избиением людей на Татарке, что, как только началось обсуждение этого вопроса, сразу прервалась онлайн-трансляция пленарного заседания сессии Киеврады", - добавил Антоненко.

Фото: facebook.com/prohor.antonenko

Ранее "Страна" сообщала, что представители фракции "ВО "Свобода" в Киевраде заявили о намерении блокировать работу коллегиального органа до тех пор, пока не будут уволены и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев и директор департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук.

13 марта уже было сорвано заседание градостроительно-земельной комиссии. "Свободовцы" считают, что избиение нардепа Левченко произошло по вине именно этой комиссии и требуют кадровых изменений в мэрии.

Налоговая инспекция и прокуратура расследуют махинации подчиненных Виталия Кличко в сфере демонтажа МАФов в период 2016-2017 годов. Следственное управление финансовых расследований ГНИ считает, что руководство КП "Киевблагоустройство" с двумя подрядчиками (ООО "Вистекс компани" и ООО “Украина бизнес групп”) создало схему для уклонения от уплаты налогов.

Также "свободовцы" опять не дали провести заседание Киеврады.