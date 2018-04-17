"На мне она не числится". Нардеп Гаврилюк подтвердил, что ездит на волонтерском джипе
Народный депутат Михаил Гаврилюк ("Народный фронт") действительно пользуется автомобилем волонтерской организации. Об этом он рассказал корреспонденту ТСН, который встретил депутата возле машины, правда, отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.
"Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать", - сказал нардеп сначала. Впрочем позже объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом.
А сам Гаврилюк уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости.
"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на Volkswagen. У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в "Газель" и везем в зону АТО. На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится в батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет", - прокомментировал Гаврилюк.
Как писала уже "Страна", свою свадьбу Гаврилюк сыграл на Западной Украине. Гуляли в ресторане "Гал-прут" в Коломые, Ивано-Франковской области.
Также он нам рассказывал, что не нуждается в услугах няни, так как его молодая супруга справляется с дочкой сама.