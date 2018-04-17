Известный церковный меценат, народный депутат Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") считает, что обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I на тему Единой поместной украинской церкви, о котором заявил президент Петр Порошенко, обусловлено политическими мотивами.

"Остался год до выборов, не о чем рапортовать перед украинским народом, и таким образом продолжается предвыборная кампания и это один из ее элементов", - прокомментировал "Стране" Новинский.

По его мнению, глава государства вмешался во внутрицерковные дела и нарушил Конституцию, ведь по закону Церковь отделена от государства.

"Президент же гарант Конституции и не имеет права ее попирать. А в законе сказано, что церковь отделена от государства. Лучше оставить священнослужителям решать свои вопросы. Петр Алексеевич, выполните лучше то, что обещали украинскому народу перед выборами. Установите мир на Донбассе! Это ваше главное обязательство перед людьми. А вы их обманули", - сказал Новинский.

Он также напомнил, что в Константинопольской патриархии уже критиковали украинские власти за подобные попытки вмешательства.

"Вселенский патриарх говорил в декабре прошлого года, что государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и межцерковный диалог", - отметил Новинский.

Как сообщала "Страна", президент Порошенко заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии Православной Церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его.