В четверг, 19 апреля Верховная Рада рассмотрит обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно создания в Украине единой поместной православной церкви.

Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим своим голосованием обращение президента Украины к Вселенскому патриарху относительно создания в Украине единой поместной православной церкви", - сказал он журналистам в Киеве после встречи президента Украины Петра Порошенко с главами парламентских фракций и руководством Верховной Рады.

В тоже время, в "Оппоблоке" не поддерживают идею политиков создать в Украине единую поместную православную церковь. Сопредседатель фракции Юрий Бойко считает, что инициатива создания в Украине единой поместной православной церкви является попыткой вмешательства политиков в церковную жизнь, "Оппоблок" против таких шагов.

"Я считаю, что Церковь сама должна принимать решение и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят… Государство не должно вмешиваться в эти вещи", - сказал Бойко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Он отметил, что фракция "Оппозиционный блок" "будет определяться" с этим вопросом. "Но мы сегодня видим, что идет попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем", - подытожил политик.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко обратится к Вселенскому Патриарху с призывом создать автокефальную церковь в Украине.

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