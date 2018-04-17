В компании-операторе мобильной связи "Vodafone Украина", после запуска 4G, обновили тарифы с учетом увеличения трафика. К новой технологии "готовят" абонентов и в "Киевстаре" с "lifecell".

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора.

"Vodafone Украины представил обновленную линейку тарифов Vodafone RED EXTRA. С учетом увеличения объема трафика после запуска 4G, в новой линейке увеличен объем мобильного интернета. В зависимости от выбранного тарифа, клиентам будет доступно 2, 5, 10 или 14 ГБ, в том числе и в 4G сети ", - говорится в сообщении.

В компании советуют абонентам для "легкого начала" пользования мобильным интернетом тариф Vodafone RED EXTRA, который стоит 55 грн. Кроме 2 гигабайт новым пользователям тарифа доступно безлимитное общение в Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram.

В то же время, как рассказали Укринформу в пресс-службе компании "Киевстар", пока клиенты этого оператора могут пользоваться услугой по своим действующим тарифам, однако вскоре оператор также планирует запустить обновленные.

"С развитием 4G появится больше возможностей, новые скорости, клиенты будут получать новый опыт работы с мобильным интернетом. Поэтому тарифы изменятся, но незначительно, и каждый абонент сможет найти для себя оптимальный", - отмечают там.

В "Киевстаре" также планируют запустить обновленные тарифы, а "lifecell" применяет тарификацию 4.5G трафика в сети в рамках существующих тарифов.

Абоненты ''lifecell" до 6 апреля включительно могли пользоваться связью нового поколения без оплаты за объем данных, использованных по новой технологии, а с 7 апреля применяется тарификация в соответствии с тарифным планом абонента.

"Трафик 3G + и 4.5G тарифицируется одинаково. Абоненты самостоятельно могут выбирать, какой технологией пользоваться, в настройках телефона. Например, если у вас на счету будет 10 ГБ Интернета, то вы сможете их использовать по любой технологии в соответствии с собственными потребностями", - рассказали в пресс-службе оператора.

Мобильный интернет четвертого поколения протестировали более 1,2 млн абонентов. В частности, в Vodafone Украины рассказали, что с момента запуска 4G, им успели воспользоваться более 700 тысяч абонентов. Также около полумиллиона абонентов lifecell почувствовали преимущества связи нового поколения. В то же время, в компании "Киевстар" на запрос Укринформа отказались предоставить информацию о количестве абонентов, которые воспользовались 4G.

Несмотря на запуск 4G, украинцы продолжают активно пользоваться 3G-интернетом. В компании Vodafone Украины сообщили, что почти половина всех клиентов пользуется 3G сетью, то есть около 10 млн клиентов.

В lifecell фиксируют "постоянное увеличение" активных пользователей 3G в сети. Так, на конец четвертого квартала 2017 года оно достигало более 3,8 миллиона. Как отметили в "Киевстаре", за первый квартал 2018 года больше 9 млн уникальных пользователей воспользовались 3G трафиком в сети оператора.

30 марта 2018 года операторы мобильной связи lifecell и Vodafone запустили в Украине технологию 4G. 6 апреля услуга мобильного интернета четвертого поколения также стала доступна для абонентов оператора "Киевстар" в 20 населенных пунктах.

Для использования связи нового поколения абоненту необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G / LTE (USIM-карту) и смартфон с поддержкой минимум 4G / LTE.

Как сообщала "Страна", "Vodafone" отказывается от CDMA-доступа к интернету. В "Vodafone Украина" отмечают, что на сегодняшний день этой услугой пользуются всего несколько тысяч клиентов. Более точную цифру в пресс-службе указать не смогли, отметив, что существующее количество CDMA-абонентов постоянно сокращается.

Отметим, что за первую неделю 4G в Украине воспользовался 1 млн человек.