Источники в королевском дворце раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри Меган Маркл. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает The Mirror.

Отмечается, что Меган Маркл занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день - час утром и час вечером. Также она делает приседания, качает пресс и мышцы рук. После тренировок она отдыхает в сауне.

Источник добавил, что Маркл полностью отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи. Она полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.

Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не будет тратить на свадебное платье больше, нежели Кейт Миддлтон.

Как сообщала "Страна", принц Гарри пригласил на свою свадьбу бывших подружек.

Ранее мы писали, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит знаменитый Эд Ширан.