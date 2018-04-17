Во французском футбольном клубе "Монако" заинтересовались наставником "Шахтера" португальцем Паулу Фонсекой, который стал буквально нарасхват.

Монегаски рассматривают его одним из кандидатов на должность главного тренера, в случае ухода нынешнего наставника Леонарду Жардима, сообщает Mercato365.

Интерес к действующему тренеру "Монако" проявляют китайские и английские клубы. Контракт Паулу Фонсеки с "Шахтером" заканчивается уже летом, поэтому он может выбирать пути продолжения карьеры.

"Монако" не хотел бы отпускать Жардима, однако у того в контракте прописана клаусула (сумма гарантированной продажи) в 5 млн евро. При этом окружение тренера хочет подыскать ему более привлекательный в спортивном и/или финансовом плане клуб.

Помимо Фонсеки, монегаски изучают кандидатуры тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри и наставника французского "Нанта" Клаудио Раньери.

Некоторое время Фонсекой интересовался и другой французский клуб, ПСЖ. Однако парижане, похоже, сделали выбор в пользу экс-тренера немецкого "Майнца" и дортмундской Боруссии Томаса Тухеля.

Как сообщала "Страна", Мирчу Луческу заметили в офисе президента Шахтера в Киеве. "Мистер" 12 лет находился на тренерском посту Шахтер и выиграл с ним восемь чемпионских титулов, шесть раз взял Кубок Украины и завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

Отметим, что главный тренер Шахтёра показал, как выглядит его лицо в момент размышления о контракте на 9 миллионов евро.