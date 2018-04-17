Киевская местная прокуратура №7 совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила на взяточничестве одного из должностных лиц регионального филиала "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, начальник отдела "Львовской железной дороги" требовал и получил от руководителя предприятия 7,2 тыс. долларов за решение вопроса о перечислении денежных средств по заключенному договору на поставку товара.

"Свои услуги взяточник оценил в размере 10% от общей суммы договора. Злоумышленник был задержан в одном из столичных парков после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - сказано в сообщении

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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