Украинская православная церковь Киевского патриархата (КП) поддержала намерение президента Петра Порошенко обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом разрешить создание единой поместной Православной церкви в Украине.

Об этом говорится в заявлении патриархии на официальном сайте.

"В Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной церкви в Украине его всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой Поместной православной церкви", - сказано в заявлении.

В УПЦ КП также сообщили, что на днях весь епископат Киевского патриархата подписал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

В патриархии призвали Московский патриархат поддержать обращение к Варфоломею и добавили, что ожидают понимания и стороны других религиозных организаций Украины.

Напомним, 17 апреля Петр Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной Рады заявил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине и призывает Верховную Раду оперативно поддержать его.

"Страна" проанализировала зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.