Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард уже летом, вероятно, станет игроком стамбульского "Бешикташа". Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

По информации журналистов, он уже подписал 4-летнее соглашение с зарплатой 3,5 млн евро в год.

"Бешикташ" видит в 25-летнем бразильце замену Талиске, права на которого принадлежат португальской "Бенфике". Контракт Бернарда с "Шахтером" истекает этим летом. Он уже может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Ранее Бернард отказался от всех предложений "Шахтера" по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в клубе.

Минувший зимой контракт с "Бешикташем" подписал экс-защитник "Динамо" Домагой Вида, который покинул украинскую команду бесплатно.

Как сообщала "Страна", Наполи не стал покупать у Шахтера Бернарда за 15 миллионов евро. Итальянцы ждали лета.

Отметим, что "Интер" готов предложить "Шахтеру" 20 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.