Скандальный экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, подозреваемый в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, просит убежища в Австрии.

Об этом говорится в материалах Печерского райсуда от 29 марта.

"Согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, ЛИЦО_3 (Татьков – Прим. Ред.) не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал запрос на получение убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном его уклонения от следствия и суда", – говорится в решении.

Отмечается, что прокуратура просила избрать экс-судье меру пресечения в виде ареста, но суд не удовлетворил ходатайство.

Обвинение настаивало, что "приняты все необходимые меры" для вручения Татькову сообщения о подозрении. В частности, после того, как он не явился по повестке, подозрение направили по месту работы – в ВХСУ. Суд, в свою очередь направил ее по месту регистрации председателя, который тогда находился в отпуске.

"Таким образом у следствия есть достаточно оснований считать, что подозреваемое ЛИЦО_3, находясь на свободе, может осуществлять попытки скрыться от органов предварительного расследования и суда, влиять на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные правонарушения", – говорится в ходатайстве прокурора об аресте.

Судья отметил, что избрание меры пресечения без самого подозреваемого возможно лишь в случае, когда он объявлен в международный розыск.

Однако в решении говорится, что "по состоянию на 8 февраля 2018 года ЛИЦО_3 не состоит в международном розыске".

17 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Адвокат Татькова ранее рассказывал суду, что подозреваемый находится на лечении в Германии и Австрии. Кроме того, в Вене живут его жена и малолетние дети.

29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области, занявшие должности в Киеве во времена президентства Виктора Януковича.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Высшего хозсуда Татьков уехал лечиться за границу, несмотря на уголовное дело.

Также Генпрокуратура расследует, откуда у бывшей жены судьи Емельянова имущество за границей.