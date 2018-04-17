Украина может получить $2 млрд кредита от МВФ в мае-июне этого года, несмотря на прогнозы о более поздних сроках от Нацбанка.

Про очередной транш кредита рассказал министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала ТРК "Украина".

"У нас сейчас в повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Этот должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым", – сказал министр.

В случае выполнения условий сотрудничества по программе расширенного финансирования, Украина может получить транш уже в мае.

Как сообщала "Страна", важнейшим условием предоставления транша также является либерализация цен на природный газ для населения, как это год назад пообещало украинское правительство. Помимо этого, Фонд заявлял о проблемных вопросах в фискальном секторе.

Напомним, МВФ требует от Украины повысить цены на газ до "рыночного уровня".