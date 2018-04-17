Группа вышедших в 2014 году из аннексированного Крыма офицеров ВМС Украины попросила президента Украины Петра Порошенко помочь с жильем. Они написали открытое письмо.

Они попросили верховного главнокомандующего обратить внимание на ситуацию с обеспечением офицеров-крымчан жильем.

Никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается уже четыре года.

"Выполняя директиву министра обороны (Украины - Прим.Ред.), мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы, - говорится в письме.

"Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", - написали они.

Обращение подписало 35 человек, в основном это старшие офицеры.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", появились фото, как "Гетьман Сагайдачный" и два корабля из Турции тренировались в Черном море по стандартам НАТО.

Мероприятие проходило в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, прошли учения по связи и противовоздушной обороне.

Напомним, что украинский моряк второй месяц не покидает судно в Черноморске из-за невыплаты зарплаты.