Пенсионный фонд через месяц запустит сервис, который позволит получать справки о размере пенсий и зарплат, а также уплаченные взносы дистанционно.

Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания сказал председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный, передает УНН.

"Пенсионный фонд расширяет перечень услуг, предоставляемых дистанционно. В частности для пользователей веб-портала Пенсионного фонда через месяц будет запущен сервис дистанционного получения справок о размере пенсий, размер заработной платы и уплаченные взносы", - сказал Зарудный.

Кроме того, как уточнил он, до конца года также появятся сервисы защищенной коммуникации с украинцами через sms-сообщения, мессенджеры и контакт-центр Пенсионного фонда.

Как сообщала "Страна", 7 миллионов украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд.

Ранее мы сообщали, что украинских заробитчан могут обязать вносить платежи в пенсионный фонд.

Также Пенсионный фонд Украины предложили наполнить легализацией проституции, казино и марихуаны.