Оппозиционный блок не будет поддерживать инициируемое президентом обращение Верховной Рады к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом создать автокефальную (поместную) церковь в Украине.

"На пятом году своей каденции президент решил заняться вопросами обустройства церковной жизни. Оппозиционный блок считает такую активность крайне неудачным предвыборным политическим пиаром. Согласно Конституции, Украина является светским государством, поэтому политики – не могут и не должны вмешиваться в дела церкви", - говорится в заявлении партии.

В партии считают, что такое вмешательство приведёт к ещё большему расколу в обществе и украинском православии.

"Нынешнюю власть ничему не научил опыт их «оранжевых» предшественников, которые уже выступали с похожими инициативами. Их попытки заработать политические дивиденды за счет вмешательства в дела церковных громад в итоге получали провальные оценки от общества на выборах", - заявляет "Оппозиционный блок".

Ранее "Страна" сообщала, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви, а также о том, что автокефалию украинской церкви в Константинополе без разрешения Москвы дать не могут.