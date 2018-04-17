Первая леди США Мелания Трамп, которая по праву считается эталоном стиля, поразила модным сочетанием розового и желтого цветов во время открытия мемориала "Обреченный на смерть" жертвам опиоидов в Вашингтоне.

Он является совместным проектом Белого дома, Министерства внутренних дел США и Службы национальных парков США.

Стена мемориала состоит из 22 тысяч таблеток, на каждой из которых высечен портрет. В Вашингтоне он расположен в Эллипсисе в южной части Президентского парка, куда приехала первая леди страны — в бархатных лодочках канареечного цвета Christian Louboutin и нежном пудровом пальто Max Mara.

Фото с мероприятия размещены на странице Мелании в Instagram.

Фото: instagram.com/flotus

Фото: instagram.com/flotus

Фото: instagram.com/flotus

Фото: instagram.com/flotus

Как сообщала "Страна", 26 апреля Мелании Трамп исполнится 48 лет. Ее супруг поздравил благоверную раньше времени, сказав, что Мелания - "его опора и поддержка".

Напомним также, что Мелания ранее встретилась со школьниками в сексуальном образе. Для встречи с детьми 47-летняя Мелания Трамп выбрала яркий и неформальный образ. Супруга Трампа была в ярко-красном легком джемпере и джинсовой трапецевидной миди-юбке с молнией посередине.