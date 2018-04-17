Основатель заблокированного в России интернет-чата Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку - миллионы долларов грантов.

По словам Дурова, гранты в поддержку цифровых свобод будут выплачиваться в биткоинах в рамках его движения в защиту цифровых свобод.

"В течение этого (2018 - Прим.Ред.) года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием", - заявил основатель Telegram.

Дуров также выразил благодарность за поддержку своего интернет-чата.

По его словам, последние сутки показали, что российская власть готова блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями сторонних проектов.

"Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать", - добавил он.

Павел Дуров отметил, что хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы интернет-чата (около 7% пользователей), но он важен "по личным соображениям".

Мы подготовили специальный материал: "Что показали первые три дня борьбы с Telegram в России".

16 апреля 2018 интернет-провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. При этом Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

Отметим, что Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play.