Российское ведомство Роскомнадзор потребовало удалить заблокированный в России мессенджер Telegram из приложений App Store и Google Play. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление программы Telegram", - заявили в ведомстве.

Ранее в "Роскомнадзор" также пообещали блокировать ресурсы, которые способствуют работе Telegram. Российское ведомство продолжает блокировать IP-адреса, связанные с Telegram; по данным активистов, ведущих мониторинг блокировок, количество таких адресов во вторник днем ​​превысила два миллиона. Речь идет о облачные сервисы Amazon и Google.

Как сообщала "Страна", ранее в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали более миллиона IP-адресов из-за Telegram.

Мы писали, что Павел Дуров сделал заявление о последствиях блокировки Telegram.