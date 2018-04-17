В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой произошел около 16.55 по киевскому времени. О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, Франции, Грузии, Украинt, Индии, Италии и Швеции.

Позже пользователи ряда стран сообщили о возобновлении работы Twitter.

Фото: Страна.ua

Недавно лимит знаков в сообщениях в соцсети Twitter был увеличен до 280. Лимит увеличился в два раза, ранее он составлял 140 знаков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Twitter произошел серьезный технический сбой по всему миру.

Также фейковые новости распространяются в Twitter быстрее, чем правдивые - ученые.