Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой за 100 тыс гривен
Пострадавшая в харьковском ДТП на Сумской Жанна Власенко получила компенсацию от Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg. Отметим, что через 3 месяца после дорожной трагедии - она стала мамой.
О получении компенсации из зала судебных заседаний сообщил корреспондент NewsRoom.
Суд получил ходатайство, в котором пострадавшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.
"Алена (Елена - Прим.Ред.) Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я более не имею к ней претензий материального и морального характера", - говорится в документе, присланном Власенко.
Девушка, которая на момент аварии на Сумской была беременной, также просит суд взыскать аналогичную сумму со второго фигуранта - Геннадия Дронова.
Адвокат пострадавшей указал, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Жанны Власенко.
18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумкой и переулка Мечникова произошло столкновение Volkswagen Touareg и Lexus, после которого "японец" вылетел на тротуар и врезался в людей.
Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позднее скончалась в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга.
Шесть человек получили травмы различной тяжести.
Как сообщала "Страна", мать Елены Зайцевой обратилась к пострадавшим в ДТП в Харькове в ролике на фоне леса. Она сказала, что их семья готова оказывать финансовую помощь пострадавшим и уже помогла областной больнице и одному пострадавшему.
Напомним, что одна из пострадавших в харьковском ДТП записала обращение из реанимации.