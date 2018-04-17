Пострадавшая в харьковском ДТП на Сумской Жанна Власенко получила компенсацию от Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg. Отметим, что через 3 месяца после дорожной трагедии - она стала мамой.

О получении компенсации из зала судебных заседаний сообщил корреспондент NewsRoom.

Суд получил ходатайство, в котором пострадавшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Алена (Елена - Прим.Ред.) Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я более не имею к ней претензий материального и морального характера", - говорится в документе, присланном Власенко.

Девушка, которая на момент аварии на Сумской была беременной, также просит суд взыскать аналогичную сумму со второго фигуранта - Геннадия Дронова.

Адвокат пострадавшей указал, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Жанны Власенко.

18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумкой и переулка Мечникова произошло столкновение Volkswagen Touareg и Lexus, после которого "японец" вылетел на тротуар и врезался в людей.

Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позднее скончалась в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга.

Шесть человек получили травмы различной тяжести.

Как сообщала "Страна", мать Елены Зайцевой обратилась к пострадавшим в ДТП в Харькове в ролике на фоне леса. Она сказала, что их семья готова оказывать финансовую помощь пострадавшим и уже помогла областной больнице и одному пострадавшему.

Напомним, что одна из пострадавших в харьковском ДТП записала обращение из реанимации.