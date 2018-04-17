Российский и советский актер Владимир Этуш в решил развеять слухи о своих проблемах с сердцем, из-за которых он якобы попал на срочное обследование - 95-летний актер показал фигу.

Фото вполне здорового улыбающегося актера запостила в Facebook его жена Елена, цитируя новость, распространенную Тelegram-каналом тиражированную российскими СМИ о "шумах в сердце".

"Сидим дома на диване с бокалом Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос))) "После падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в сердце." "Как пишет telegram-канал 112, Этуш ощутил шумы в сердце." После падения, Карл, шумы в сердце))) И он их прям "ощутил"))) я уже не знаю, плакать или смеяться", - написала она.

Елена Этуш добавила, что Этуш не только не в больнице, а пакует чемоданы, чтобы совершить путешествие в Европу, где побывает на двух концертах Мирей Матье.

Фото: facebook.com/vlad.etush

Как сообщала "страна", 26 июня 2017 Владимир Этуш госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что актер попал в больницу из-за серьезной травмы после падения.

Ранее Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем.

Также стало известно состояние Федора Добронравова из "Сватов", который попал в больницу.