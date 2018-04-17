Сегодня, 17 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Как сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, под обстрел попала колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции.

Это произошло около 15:40.

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - отметил Евдокимов.

Он добавил, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", - рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, возможно, 18 апреля станцию ​​закроют вообще.

Как сообщала "Страна", в Луганске заявили об обстреле со стороны ВСУ с целью сорвать парад 9 мая. В штабе АТО заявили такую версию попыткой сепаратистов скомпрометировать ВСУ и списать на действия украинской армии собственные потери.

Также "Страна" сообщала, что на Донбассе после обстрелов погиб один украинский военный.