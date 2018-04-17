Украинская певица Светлана Лобода, которая ждет появления второго ребенка в США, появилась на фестивале Coachella в Калифорнии в футболке с изображением обложки альбома культовой группы Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн.

Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Издание сообщает, что Лобода тусовалась в модном луке от Vetements в VIP-секторе вместе с Джастином Бибером, Кайли Дженнер, Рианной, Ферджи и прочими мировыми знаменитостями. Все они наслаждались главным событием первого уикенда "бейчеллы" - эффектным шоу от Beyonce.

Пользователи сети пришли к выводу, что между Светланой и Тиллем все же есть связь - не зря же она носит вещи с изображением известной группы: "Ну то бишь она подтверждает что Рамштайн отец? Не врали значит".

Ранее "Страна" писала, что Светлана Лобода могла забеременеть от Тилля Линдеманна.

Якобы роман между знаменитостями завязался на фестивале "Жара", который проходил летом прошлого года в Баку.

Фото: t.me/SuperRu

Фото: t.me/SuperRu

Как сообщала "Страна", ранее беременная Лобода показала живот на обложке российского глянца.

Напомним, что кроме Светланы Лободы мамами в этом году готовятся стать Ева Лонгория и Камерон Диас.