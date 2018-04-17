На 75-м году жизни скончался российский актер и главный режиссер "Балтийского дома" Владимир Тыкке. Об этом говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля.

"Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке", - говорится в сообщении.

По словам худрука "Балтийского дома" Марины Беляевой, о похоронах и прощании будет сообщено позже.

Известно, что Тыкке сыграл в трех частях сериала "Улицы разбитых фонарей", "Тайнах следствия", а также в фильмах "День счастья", "Комиссия по расследованию" и "Крах".

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