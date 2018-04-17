Украинский боксер Александр Усик заявил, что откажется от боя с Муратом Гассиевым, если встреча состоится в России.

Об этом сообщает Bixingscene.

"Скорее всего, я буду готов к бою в конце июня или в начале июля. И встреча точно не состоится в России. Конечно, она может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - заверил украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO и WBC.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что россияне могут перекупить поединок, но им не удастся заставить боксировать в России украинского боксера.

Как сообщала "Страна", изначально финальный поединок WBSS между Усиком и Гассиевым был перенесен с 11 мая на лето из-за травмы локтя украинца.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев в одном из самых ожидаемых боев года определят обладателя 5 чемпионских поясов (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 млн долларов.