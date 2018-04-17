Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн станет героем документального сериала, который выйдет на телеканале HBO. Авторов этого проекта заинтересовала богатая биография политика. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что 81-летний Маккейн - ветеран войны во Вьетнаме и пять лет провел во вьетнамском плену. С 1987 года он является сенатором от штата Аризона, а в 2008 году претендовал на пост президента США.

Взявшийся за проект продюсер Питер Кунхардт уверен, что с такой биографией Маккейн достоин интересной экранной истории.

"За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство",- говорит Кунхардт.

Джон Маккейн согласился на съемки незадолго после того, как ему диагностировали рак мозга. В телефильм также войдут интервью с друзьями, коллегами и семьей Маккейна, а также видными политическими фигурами. Дата премьеры пока остается неизвестной.

Ранее "Страна" писала о том, что Маккейн раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным.

Также мы сообщали о заявлении Маккейна о том, что предоставление летального оружия Украине - это к миру.