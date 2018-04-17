Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) повысили прогноз мировых цен на нефть на 2018 год. Новый ориентир - $62,3 за баррель "черного золота".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Прогноз средней цены нефти на 2019 год также был повышен - до $58,2 за баррель.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… $62,3 за баррель в 2018 году и $58,2 за баррель в 2019 году", - указано в докладе МВФ.

По состоянию на 16:40 вторника, 17 апреля 2018 цена нефти сорта Brent и "российской" марки Urals - превышает $71 за баррель. WTI торгуется вышел $65.

Как сообщала "Страна", из-за новостей по Сирии цена на нефть показала рекордный рост. За неделю Brent выросла в цене примерно на 7%, WTI - почти на 8%.

Параллельно российский рубль начал укрепляться по отношению к доллару США.