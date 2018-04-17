Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%). Об этом свидетельствует обнародованный обзор мировой экономики, сообщает Интерфакс-Украина.

В обзоре идет речь о том, что прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта - до 11%, в 2019 году Фонд ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

Напомним, что Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,5%.

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему рост минимальной зарплаты и пенсий не делает украинцев богаче.