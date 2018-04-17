Водитель иномарки, которая стала участницей смертельной аварии в Кривом Роге, прибавил скорость, поскольку опаздывал на автовокзал.

Об этом рассказал сын водителя, который находился на пассажирском сидении, пишет "Первый городской".

Молодой человек сообщил, что должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут.

По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Сын водителя иномарки сообщил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль. Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Несовершеннолетний пассажир серьезно не пострадал.

Сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников металлургического предприятия. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.

Ранее "Страна" сообщала о жутком ДТП в Кривом Роге. Врачи рассказали о состоянии 20 пострадавших.

Также все погибшие в страшном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутки.