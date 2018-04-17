Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что президент США Дональд Трамп в одном из последних своих микроблогов в Twitter раскритиковал Россию и Китай за девальвацию валюты.

Об этом сообщает CNBC.

По мнению Мнучина, слова Трампа - "предупредительный выстрел".

"Это твит Трампа был предупредительным выстрелом по Китаю и России по поводу девальвации. В прошлом Китай уже девальвировал свою валюту", - сказал Мнучин.

Ранее "Страна" писала, что за год рубль потерял более 10% стоимости относительно доллара, причем основная часть потерь пришлась на минувшую неделю.

В апреле рубль упал к доллару США и евро до многомесячных минимумов на фоне санкций американского Минфина против России и эскалации ситуации вокруг Сирии. В ЦБ РФ сравнили текущую ситуацию на валютном рынке с нестабильностью 2014 и 2016 годов.

Китайский юань, наоборот, за минувший год прибавил в стоимости порядка 10% относительно американской валюты, поднявшись в марте до максимума с августа 2015 года.

Как сообщала "Страна, новости из Китая помогли цене на нефть перевалить цену в $70 за баррель.