Петр Порошенко начал новый виток борьбы за поместную церковь в Украине. Он заявил, что обратится к патриарху Константинополя Варфоломею с просьбой о даровании автокефалии.

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству с просьбой о предоставлении томаса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - заявил Порошенко.

Это не первая попытка украинских властей создать через вхождение в Константинопольский патриархат поместную церковь, которая будет канонической - то есть, признанной в мировом православии. Пока таковой является лишь УПЦ Московского патриархата с митрополитом Онуфрием во главе.

Получится ли у Порошенко создать церковного "двойника" и почему эта тема снова поднялась именно сейчас - разбиралась "Страна".

Успеть до Крещения Руси

Свое решение президент озвучил на встрече с главами парламентских фракций.

Всю "схему" Порошенко намерен реализовать до дня Крещения Руси 28 июля. В этом году эта дата по-своему круглая - 1030 лет. Видимо, в Киеве хотят "успеть к празднику".

Главные тезисы президента можно свести к четырем пунктам:

1. Порошенко сказал, что у него была продолжительная встреча с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата. И те якобы дали свое согласие на создание в Украине автокефальной православной церкви.

2. В этом вопросе огромное значение отводится единству в стане просителя. Поэтому с соответствующим обращением к Варфоломею уже выступили представители Киевского патриархата (Порошенко показал подписанный документ) и непризнанной Автокефальной церкви (у них был собор, итогом которого также стало согласованное обращение иерархов УАПЦ к Константинопольскому патриарху).



На очереди - обращение к Варфоломею от имени президента и парламента Украины.

3. Как сказал Порошенко, епископы "других церквей" тоже могут присоединиться к процессу - имея в виду, вероятно, каноническую УПЦ.

4. Порошенко надеется, что после передачи всех обращений в Фанар (резиденция Варфоломея - ред.) решение Константинополем будет принято до празднования 1030-летия Крещения Руси.

"Даже Ляшко не поверил"

Собеседник, побывавший на Банковой во время встречи глав фракций с президентом, скептически оценивает возможности Порошенко добиться желаемого.

"Пока это очередное заявление и обращение - Рада в 2016 уже обращалась. Исключительно пиар передвыборный Порошенко, даже Ляшко не поверил. Все ждали, что на встрече фракций будет обсуждаться отставка Гройсмана, но президент снова разочаровал и вбросил очередную свою предвыборную фишку в виде идеи поместной церкви", - рассказал нам источник.

Расчет Порошенко может быть на то, что часть епископата УПЦ МП также подпишется под обращением, пойдя наперекор руководству своей церкви. В таком случае вес обращения будет значительно выше, чем очередного прошения со стороны УПЦ КП, автокефалов и украинских властей. Об этом прямо говорит и советник президента Олег Медведев (см.ниже).

В свою очередь собеседник из УПЦ МП в комментарии "Стране" усомнился, что массово найдутся епископы, которые подпишут обращение к Варфоломею:

"Видимо есть определенная надежда, что какие-то архиереи из УПЦ дрогнут и попытаются вскочить в уходящий поезд. Думаю, что если такие и есть, то их будет очень и очень немного".

Что же касается положительного (для Порошенко) решения Варфоломея, то источник в церкви уверен, что этого не может быть. "Весь Синод его категорически против. А сам он такие решения никак принять не может", - считает представитель УПЦ.

"Пора "автокефальным" епископам выходить из схронов"

Позже появились и официальные комментарии УПЦ и представителей президентского лагеря по предложению Порошенко.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич считает, что "это закончится большим пшиком".

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится.

Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей.

Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку.

Наша Украинская Православная Церковь с самого начала церковного разделения выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь. Мы не против, мы за. Но на канонических началах.

Власти, которая возможно хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок,

хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а вот выигрышей я не помню".

Он также провел параллель: призыв Порошенко к лидерам фракций о создании поместной церкви в Украине, это все равно, если Митрополит Онуфрий соберет Синод УПЦ и обсудит вступление Украины в НАТО.

В то же время у президента уверены, что томос от патриарха будет уже в этом году. Такое предположение высказал президентский политтехнолог Олег Медведев.

Он заявил, что "автокефальным" епископам УПЦ МП "пора выходить из схронов".

"То, что Украина как никогда близка к появлению такой церкви (автокефальной - ред.), стало очевидным после встречи Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Томос возможен уже в этом году, хотя ясно, что будет сумасшедшее противодействие Москвы. Все епископы УПЦ КП и УАПЦ в полном составе уже подписали обращение в Константинополь.

Пришло время для "автокефального крыла" УПЦ МП выходить из схронов, вынимать фигу из кармана, резать московскую пуповину и ставить автографы под обращением к Его Святейшеству Варфоломею.

Всем понятно, что этот вопрос больше, чем церковный. Этот вопрос геополитики и национальной безопасности", - написал Медведев в Facebook.

О том, что решение может быть положительным, заявили и в УПЦ КП.

"Есть основания ожидать в ближайшее время добрых вестей о важных шагах в деле утверждения и признания автокефалии Православной Церкви в Украине", - написал в Facebook спикер церкви Евстратий Зоря.

В Раде, тем временем, настроения неоднозначные.

Если БПП, Народный фронт и Самопомощь однозначно будут поддерживать обращение к патриарху Варфоломею, то Оппозиционный блок выступил категорически против.

"На пятом году своей каденции президент решил заняться вопросами обустройства церковной жизни. Оппозиционный блок считает такую активность крайне неудачным предвыборным политическим пиаром. Согласно Конституции, Украина является светским государством, поэтому политики – не могут и не должны вмешиваться в дела церкви. Мы считаем, что такое вмешательство приведёт к ещё большему расколу в обществе и Украинском Православии", - говорится в заявлении Оппозиционного блока.

"Выборы скоро, а похвастать нечем"

В соцсетях к идее Порошенко отнеслись по-разному. Но и сторонники, и противники идеи автокефалии рассматривают ее прежде всего как предвыборную политтехнологию.

"Выборы скоро, а похвастать нечем? Самое время подумать о делах церковных!", - пишет телеведущая Диана Панченко.

"Когда договориться о единой партии не получается - единая церковь", - вторит ей журналист Михаил Ткач.

Журналист Игорь Бурдыга иронически предпрекает активизацию разделения по церковному признаку:

"На сайте АП стоит повесить тест: какая ты православная церковь сегодня?"

Юрист Елена Лукаш считает, что юридически вопрос церкви - вообще не в компетенции президента.

"Автокефалия - только повод. Повод разжечь еще один внутренний конфликт и, разделив народ, остаться властвовать.

Вся эта история только про власть и ресурсы. Ничего святого у этих чертей нет.

И к полномочиям президента эти движения не имеют никакого отношения".

В то же время близкий к Банковой политтехнолог Виктор Уколов как бы в пику критикам говорит, что идея автокефалии - это не предвыборный пиар, а многолетняя позиция Порошенко:

"Инициативы Петра Порошенко о создании единой православной поместной церкви - это не предвыборный пиар, а результат его последовательной работы и взглядов. Напоминаю, что впервые тема создания единой православной поместной церкви обсуждалась еще при президентстве Виктора Ющенко, при активном участии Петра Порошенко.

За 4 года мы убедились, что Порошенко - глубоко верующий человек и православный христианин, который, как и другие, страдает из-за раскола православия в Украине. Именно поэтому он бывал как в храмах киевского, так и в храмах московского патриархатов (на Пасху - ред.)".

Однако и многие блогеры, поддерживающие Порошенко, не верят успех затеи президента.

"На Банковой и в УПЦ КП представляют это так, мол, сейчас у нас объединятся Киевский патриархат и УАПЦ, к ним примкнет часть епископов МП (но это не точно) и все это дело дружно канонически легализирует Вселенский патриархат, выдав Томос об автокефалии.

Это очень оптимистический сценарий, но в таком изложении я в него не верю. Потому что если не случится чуда и Московский патриархат не переобуется в полете, значительной частью епископата и клира пойдя на союз с УПЦ КП, предложенная схема означает каноническую легализацию Киевского патриархата Вселенским (и попутный конфликт Вселенского патриархата с РПЦ, причем жуткий). Но если бы это было так просто - это было бы сделано еще при Ющенко.

Короче, пока мне не скажут, как именно удалось переубедить Вселенский патриархат, какие условия изменились, что изменилось его конечное решение - я буду настроен скептически", - пишет журналист Виктор Трегубов.

"Порошенко пошел по пути Ющенко, и решил поместную церковь организовывать, чем все закончится мы знаем", - более коротко говорит об этом блогер Кирилл Молчанов.

История попыток получить автокефалию

К Вселенскому Патриарху ранее также обращались с призывом создать автокефальную церковь в Украине. Первым это сделал еще Виктор Ющенко в 2008 году. Однако его попытки успехом не увенчались.

Позже, уже в 2016 году, Ющенко и Кравчук были "послами доброй воли" Порошенко, которые ездили в Константинополь к Варфоломею, но его согласия не получили.

Тогда, в июне 2016 года украинский парламент постановил обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине.

Парламент попросил патриарха "использовать имеющиеся у Вас канонические полномочия для преодоления существующего в нашей стране церковного разделения и нормализации канонического статуса украинской церкви в духе Вашего исторического обращение к украинской нации 26 июля 2008 года, а также канонических действий Вселенского патриархата по нормализации церковной жизни в православных церквях Эстонии (1996), Болгарии (1998), Чехии и Словакии (2014)".

В июле 2016 года президент Петр Порошенко во время выступления на День крещения Руси также призвал Константинополь предоставить автокефалию. Одной из причин он назвал желание прекратить вмешательство другого государства дела украинской церкви.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ноябре того же года во время своего визита в Турцию провел личную встречу с патриархом Варфоломеем в помещении Патриархии Константинопольской православной церкви.

Во время более чем двухчасовой встречи Парубий обсудил со Вселенским Патриархом вопрос перспективы образования Единой поместной православной церкви в Украине и предоставления ей томоса об автокефалии.

Патриарх поблагодарил Парубия и всех депутатов за июньское обращение. Варфоломей назвал его "важным историческим событием".

7 сентября 2017 года во время ежегодного обращения к депутатам Верховной Рады Украины президент Петр Порошенко снова заявил, что сделает все для того, чтобы в Украине была своя независимая Православная Церковь.

Интересно, что термин автокефалии в церковном мире окончательно не определен. Это может быть как полная независимость, так и переход под "руку" того патриарха, который дает автокефалию. В Украине со времен Ющенко мечтали о переходе в подчинение Константинопольскому патриарху - то есть, о смене одного внешнего центра управления на другой: с российского на турецкий.

Похожим образом Константинополь, кстати, даровал автокефалию ряду постсоветских стран: так, Эстонская православная церковь находится в официальном подчинении у Константинополя.

Впрочем, с Украиной все может оказаться сложнее. Проблема состоит в том, что Константинопольский патриарх является "первым по чести" только тогда, когда он является центром согласия между православными церквями. Таким центром согласия он может быть только при наличии консенсуса с крупными церквями. Если же Варфоломей заберет Украину у Московского патриархата, то этот всемирный консенсус будет нарушен.