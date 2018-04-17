В субботу, 21 апреля "Укрзализныця" запустит прямое железнодорожное сообщение между Киевом и столицей Азербайджана - Баку.

Об этом сообщил и. о. председателя правления железнодорожной госкомпании Евгений Кравцов.

"Маршрут "Баку - Харьков" будет продлен до Киева. Поезд в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а из столицы Украины - 23 апреля. На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке", – сообщил глава "Укрзализныци".

Если спрос на этот маршрут будет расти, в компании рассмотрят возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины анонсировали запуск нового ж/д маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Отмечается, что стоимость билета купейным вагоном до Риги будет составлять около 1855 грн (59 евро).

facebook.com/Kravtsov.Evg

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" открыла продажу билетов на доппоезда к майским праздникам. В Украине будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая.

Напомним, что график движения поездов по киевскому направлению изменился из-за ремонта на станции "Киев".