Шоумен, ведущий, танцор, хореограф и экс-супруг Ирины Билык Дмитрий Коляденко побывал на концерте своей бывшей жены. Мужчина оконфузился, пытаясь подарить певице "особые" цветы. Он постарался забраться на сцену из зала, однако охранники стаскивали его за ногу.

Видео опубликовано на YouTube-канале FrozenNoseStudio.

Концерт Билык проходил в столичном Дворце "Украина". Кстати, 6 апреля ей исполнилось 48 лет.

Как сообщает news.vash.ua, Коляденко принес цветы, специально заказанные из Голландии.

Дмитрию удалось подняться на сцену и подарить букет.

"Если я в зале, то надо выйти на сцену. Мало того, я люблю выходить на сцену. Ну а чего же не выходить, чтобы все видели, что Колядеша любит, ценит, уважает Билык", - сказал позже Коляденко.

Как сообщала "Страна", в марте радикалы блокировали концерт Ирины Билык во Львове.

Также "Страна" писала, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал трогательные фото двухлетнего сынишки Тамриза. Кстати, Коляденко знаком с супругом Билык. Они встретились во время крестин сына Ирины Билык, где хореограф с удовольствием проводил время: пел, веселился, общался с семьей. Он решил не дарить бесполезных подарков и десятки ненужных игрушек, а вручил Ирине деньги на стульчик для кормления, который хотела молодая мама.