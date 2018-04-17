На трассе Киев-Одесса во вторник, 17 апреля, бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка. Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт. По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, сегодня произошло страшное ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек и 21 пострадал.

Как сообщала "Страна", ранее в Николаеве водитель BMW сбил насмерть 4 дорожных рабочих.

Также под Харьковом трое дорожных рабочих погибли, двое травмированы от наезда Dacia Logan.