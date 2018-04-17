В Киеве на Крещатике коммунальщики при помощи спецтехники начали монтаж новой иллюминации. Об этом сообщает портал Информатор.

Главную улицу Киева украсят светящимися листьями каштанов и гербами Украины.

С самого утра вторника, 17 апреля, спецтехнка частично перекрыла одну из полос движения, передвигаясь в сторону Майдана Незалежности по мере продвижения работ. Новые украшения будут висеть там до осени.

Сообщается, что ограничивать движение транспорта по Крещатику не стали.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", власти Киева собираются откорректировать герб столицы. На текущий момент в Киеве используются сразу два герба, один из которых не утвержден, другой утвержден еще в 90-х годах, но с неправильным описанием.

Напомним, что в Киеве на ж/д вокзале разместился "табор" ромов.