В среду 18 апреля, пройдут полуфиналы Кубка Украины по футболу, в которых встретятся Шахтер - Мариуполь и Днепр-1 - Динамо.

По регламенту турнира полуфинальная стадия состоит из одного матча, в финал выйдет победитель. В случае ничейного результата будет назначено дополнительное время (два тайма по 15 минут), если же и овертайм не выявит победителя, то будет назначена серия пенальти.

В ФФУ назначили бригады арбитров, которые обслужат полуфинальные матчи.

Кубок Украины, 1/2 финала, 18 апреля.

Шахтер (Донецк) - ФК Мариуполь.

Харьков. ОСК Металлист. Начало в 19.00.

Арбитр - Арановский Е. А. (Киев), ассистенты - Плужник А. А. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), 4-й арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.). Наблюдатель арбитража - Петров В. Д. (Харьков). Делегат ФФУ - Прохорович А.В. (ФФ Сумской обл.). Офицер безопасности ФФУ - Свистун А. В. (Черниговская ОФФ).

Днепр-1 (Днепр) - Динамо (Киев).

Днепр. Днепр-Арена. Начало в 19.00.

Арбитр - Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты - Алехин И. М. (Хмельницкий), Шлончак С. М. (Черкассы), 4-й арбитр - Абдула А. Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Швецов В. Б. (Одесса). Делегат ФФУ - Калита Н. Г. (ФФ Николаевской обл.). Офицер безопасности ФФУ - Шинкаренко А. Б. (Днепропетровская ФФ).

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" неожиданно обыграло "Шахтер" в Харькове.

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