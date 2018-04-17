Президент Петр Порошенко заявил о создании автокефальной церкви в Украине. Об этом глава государства сообщил на встрече руководителей парламентских фракций в Администрации президента на Банковой.

Порошенко добавил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томас относительно автокефалии Православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его.

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству с просьбой о предоставлении томаса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - заявил Порошенко.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет заявил, что готов встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом. Но во время переговоров не намерен отказываться от автокефалии.

Также мы писали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину и выступить в стенах парламента Украины.