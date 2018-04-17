После жуткого ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 8 человек и 21 пострадал, стало известно о состоянии людей в больнице. Все погибшие были пассажирами маршрутки.

Об этом сообщает УНН.

Как сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, всего в больницу обратились 20 человек. Из них 4 человека остаются в крайне тяжелом состоянии, 5 – в тяжелом и 6 – в состоянии средней тяжести.

Остальные получили помощь в приемном покое больницы скорой медицинской помощи.

"Все госпитализированные в результате ДТП живы", – отметил Степанов.

Напомним, утром 5 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем.

Как сообщала "Страна", после жуткого ДТП в Кривом Роге глава Нацполиции поручил проверить всех перевозчиков. А водителя Mazda задержала полиция.