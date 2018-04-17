В Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза. Такие данные привел министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "112 Украина".

"Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа - ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", - отметил Рева.

Напомним, согласно закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равному разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка.

По состоянию на 1 января 2018 года государственную помощь на детей для одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) получали 320,5 тыс. человек.

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