Генпрокуратура подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух силовиков во время событий 2014 года.

Об этом "Громадському" сообщил адвокат Игорь Коржук.

По его словам, ходатайство недавно было внесено прокурорами, но защита еще с ним не ознакомлена.

Он также сообщил, что рассмотрение ходатайства состоится 24 апреля в 9 утра в Печерском суде.

Адвокат рассказал, что пока никаких следственных действий с его подзащитным не проводят.

3 апреля правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев. Прокуратура вручила Бубенчику подозрение в убийстве правоохранителей на Майдане.

4 апреля в дело Бубенчика вмешался генеральный прокурор Юрий Луценко, он решил изменить группу прокуроров по делу. 5 апреля суд отозвал подозрение Бубенчику о совершении преступления, в частности, по статье ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Впоследствии Ивану Бубенчику, котором ранее объявили подозрение в убийстве правоохранителей во время событий Евромайдану, изменили подозрение.

Ранее "Страна" сообщала, что "Эти статьи не имеют срока давности". Прокурор пригрозил Бубенчику следствием при новой власти.

Также спираль Бубенчика. Как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.