Президент Петр Порошенко во вторник пригласил на срочную встречу глав парламентских фракций. Об этом сообщает "Украинская правда".

Начало встречи было назначено на 14.30 .

Однако пока неизвестно, какой именно вопрос планирует обсудить Порошенко. Сообщается, что в АП на Банковую прибыли представитель фракции "Самопомощь" Оксана Сыроид, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, радикал Олег Ляшко, представитель "Батькивщины" Сергей Соболев.

В то же время , по данным источника агентства "Интерфакс - Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.

Как сообщала "Страна", представитель президента в парламенте Ирина Луценко перечислила, какие претензии есть у БПП к премьеру Владимиру Гройсману.

Также мы писали, что олигарх Игорь Коломойский, совладелец группы "Приват" и телеканала 1+1, поддержит на будущих выборах президента Украины любого достойного кандидата, кроме нынешнего президента Петра Порошенко.