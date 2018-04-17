Порошенко на Банковой проводит срочную встречу глав фракций
Президент Петр Порошенко во вторник пригласил на срочную встречу глав парламентских фракций. Об этом сообщает "Украинская правда".
Начало встречи было назначено на 14.30 .
Однако пока неизвестно, какой именно вопрос планирует обсудить Порошенко. Сообщается, что в АП на Банковую прибыли представитель фракции "Самопомощь" Оксана Сыроид, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, радикал Олег Ляшко, представитель "Батькивщины" Сергей Соболев.
В то же время , по данным источника агентства "Интерфакс - Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.
Как сообщала "Страна", представитель президента в парламенте Ирина Луценко перечислила, какие претензии есть у БПП к премьеру Владимиру Гройсману.
Также мы писали, что олигарх Игорь Коломойский, совладелец группы "Приват" и телеканала 1+1, поддержит на будущих выборах президента Украины любого достойного кандидата, кроме нынешнего президента Петра Порошенко.