Пока болельщики всего мира с нетерпением ждут чемпионата мира по футболу - 2018, за право проведения Мундиаля через восемь лет идет ожесточенная борьба. На ЧМ-2026, подано две заявки - от Марокко и совместная от США, Канады и Мексики.

Но похоже у представителей американского континета конкурента не будет. ФИФА может отклонить заявку Марокко на проведение чемпионата мира - 2026, передает АР.

В Марокко действуют жесткие законы, запрещающие однополые браки, а за однополые связи грозит тюремный срок от 6 месяцев до трех лет.

ФИФА же запрещает проводить крупные турниры, как например чемпионаты мира в тех странах, где наблюдаются преследования по различным причинам - религиозным, политическим или же из-за сексуальной ориентации.

Если чиновники ФИФА отклонят заявку Марокко, то совместная заявка США, Канады и Мексики останется на данный момент единственной, претендующей на проведение ЧМ - 2026.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА открыли дисциплинарное дело против России из-за расистских выкриков фанатов на матче с Францией.