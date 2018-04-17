После жуткого ДТП в Кривом Роге глава Нацполиции Украины Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением правил ПДД перевозчиками по всей стране.

Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Князев отметил, что такое решение было принято в связи с двумя резонансными ДТП, которые произошли в Украине с участием общественного транспорта.

"Вчера в ДТП в Луганской области и Одессе телесные повреждения получили по 10 пассажиров. Сегодня утром имеем ужасную трагедию в Кривом Роге. В настоящее время восемь погибших и 15 травмированных. Обращаюсь к руководителям подразделений полиции в областях, патрульной полиции и подразделений превенции: мы должны обратить внимание на дорожно-транспортную инфраструктуру и сделать все, чтобы предупредить такие страшные случаи", - подчеркнул Сергей Князев.

Он также поручил немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий. Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, проверку разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств, так и проверку деятельности перевозчиков на соответствие всем необходимым требованиям, в соответствии с действующим законодательством.

Рано утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов столкнулись легковушка Mazda, маршрутка с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината.

По информации экстренных служб, восемь человек погибли на месте, 18 были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести. Открыто уголовное дело. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.

Ранее "Страна" сообщала, что все погибшие в страшном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутки.

Также кровавое ДТП в Кривом Роге. Водителя Mazda задержала полиция.